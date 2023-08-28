Матикайнен (Матикайнен) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Матикайнен) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1872

Дата смерти

05.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1872

Отец: Матикайнен Иван Петрович

Мать: Матикайнен Анна Филиповна

Бракосочетание
04.05.1897

Муж: Матикайнен Петр Адамович

Рождение ребёнка
10.11.1901

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Адамович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.09.1903

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Адамович

Рождение ребёнка
17.11.1905

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Адамович

Рождение ребёнка
10.04.1908

Сын: Матикайнен Иван Петрович

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Адамович

Рождение ребёнка
25.07.1910

Сын: Матикайнен Тойво Петрович

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Адамович

Смерть
05.03.1958
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