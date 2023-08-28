Матикайнен (Матикайнен) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1872
Дата смерти05.03.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1872
Бракосочетание
04.05.1897
Рождение ребёнка
10.11.1901
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Адамович
Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.09.1903
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Адамович
Рождение ребёнка
17.11.1905
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Адамович
Рождение ребёнка
10.04.1908
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Адамович
Рождение ребёнка
25.07.1910
Сын: Матикайнен Тойво Петрович
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Адамович
Смерть
05.03.1958