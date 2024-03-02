Асанов Феоктистко Григорьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Асанов Григорий (Гришка) Моисеев
Мать: не указана
1686 год. Перепись Кунгурского уезда.
Рождение ребёнка
1683 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1684
Мать ребёнка: не указана
1686 год. Перепись Кунгурского уезда.
Смерть
Неизвестно