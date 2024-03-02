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Асанов Феоктистко Григорьев

Место рождения

Сажино, Березовский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Асанов Григорий (Гришка) Моисеев

Мать: не указана

Сажино, Березовский муниципальный район, Пермский край
1686 год. Перепись Кунгурского уезда.
Рождение ребёнка
1683 ст.

Сын: Асанов Степан Феоктистов

Мать ребёнка: не указана

Сажино, Березовский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1684

Сын: Асанов Еремка Феоктистов

Мать ребёнка: не указана

Сажино, Березовский муниципальный район, Пермский край
1686 год. Перепись Кунгурского уезда.
Смерть
Неизвестно

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