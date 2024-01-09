Старобогатов Николай Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старобогатов Николай Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ША
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старобогатов Леонид Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Старобогатова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Старобогатова Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старобогатова Вилена Николаевна

Мать ребёнка: Старобогатова Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старобогатов Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Старобогатова Агриппина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старобогатова Агриппина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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