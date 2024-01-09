Старобогатов Николай Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Старобогатов Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Старобогатова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Старобогатова Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старобогатова Вилена Николаевна
Мать ребёнка: Старобогатова Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старобогатов Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Старобогатова Агриппина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно