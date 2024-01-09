Старобогатова Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Старобогатова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Старобогатов Николай Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старобогатова Вилена Николаевна
Отец ребёнка: Старобогатов Николай Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старобогатов Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Старобогатов Николай Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно