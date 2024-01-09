Старобогатова Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старобогатова Агриппина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ША
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Старобогатова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Старобогатов Николай Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старобогатова Вилена Николаевна

Отец ребёнка: Старобогатов Николай Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старобогатов Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Старобогатов Николай Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старобогатов Николай Леонидович

Смерть
Неизвестно
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