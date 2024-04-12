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Романов Роман Федосеевич

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

12.08.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Романов Федосий

Мать: ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Романов Никита Романович

Мать ребёнка: Романова Елена

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Екатерина Романовна

Мать ребёнка: Романова Елена

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Феодосия Романовна

Мать ребёнка: Романова Елена

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Романов Иван Романович

Мать ребёнка: Романова Елена

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
12.08.1874
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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