Романов Роман Федосеевич
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти12.08.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Романов Федосий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Романова Елена
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Екатерина Романовна
Мать ребёнка: Романова Елена
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Феодосия Романовна
Мать ребёнка: Романова Елена
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Романова Елена
Смерть
12.08.1874