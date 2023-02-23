Романова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Романов Роман Федосеевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Екатерина Романовна
Отец ребёнка: Романов Роман Федосеевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Феодосия Романовна
Отец ребёнка: Романов Роман Федосеевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Романов Роман Федосеевич
Смерть
Неизвестно