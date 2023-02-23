Романова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Романов Никита Романович

Отец ребёнка: Романов Роман Федосеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Екатерина Романовна

Отец ребёнка: Романов Роман Федосеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Феодосия Романовна

Отец ребёнка: Романов Роман Федосеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Романов Иван Романович

Отец ребёнка: Романов Роман Федосеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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