Чекалкин Генрих Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чекалкина) Галина Генриховна
Мать ребёнка: Чекалкина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Андрей Генрихович
Мать ребёнка: Чекалкина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чекалкина Мария
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно