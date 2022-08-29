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Чекалкин Трофим Евлентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекалкин Евлентий Васильевич

Мать: Чекалкина Олёна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мокрушина (Чекалкина) Васса Трофимовна

Мать ребёнка: Чекалкина Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чучалина (Чекалкина) Александра Трофимовна

Мать ребёнка: Чекалкина Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Генрих Трофимович

Мать ребёнка: Чекалкина Федосья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалкина Федосья Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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