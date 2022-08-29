Чекалкин Трофим Евлентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мокрушина (Чекалкина) Васса Трофимовна
Мать ребёнка: Чекалкина Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чучалина (Чекалкина) Александра Трофимовна
Мать ребёнка: Чекалкина Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Генрих Трофимович
Мать ребёнка: Чекалкина Федосья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно