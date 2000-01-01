Чекалкина Федосья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чекалкин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мокрушина Васса Трофимовна
Отец ребёнка: Чекалкин Трофим Евлентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чучалина Александра Трофимовна
Отец ребёнка: Чекалкин Трофим Евлентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Генрих Трофимович
Отец ребёнка: Чекалкин Трофим Евлентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно