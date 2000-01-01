Чекалкина Федосья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧекалкина Федосья Михайловна

Чекалкина Федосья Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекалкин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мокрушина Васса Трофимовна

Отец ребёнка: Чекалкин Трофим Евлентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чучалина Александра Трофимовна

Отец ребёнка: Чекалкин Трофим Евлентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Генрих Трофимович

Отец ребёнка: Чекалкин Трофим Евлентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалкин Трофим Евлентьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close