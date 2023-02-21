Сенаторова (Бардакова) Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенаторова (Бардакова) Нина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Бардаков Федор Тимофеевич

Мать: Бардакова Антонина Алексеевна

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