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Сенаторова (Бардакова) Нина Федоровна
Сенаторова (Бардакова) Нина Федоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1952
Пол
Женский
Отец
Бардаков Федор Тимофеевич
1925 г.р.
Мать
Бардакова (Панова) Антонина Алексеевна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец:
Бардаков Федор Тимофеевич
Мать:
Бардакова Антонина Алексеевна
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