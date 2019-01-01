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Бардаков Федор Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Сенаторова Нина Федоровна

Мать ребёнка: Бардакова Антонина Алексеевна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Бардаков Владимир Федорович

Мать ребёнка: Бардакова Антонина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бардакова Антонина Алексеевна

Смерть
2019
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