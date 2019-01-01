Бардаков Федор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Сенаторова Нина Федоровна
Мать ребёнка: Бардакова Антонина Алексеевна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Бардаков Владимир Федорович
Мать ребёнка: Бардакова Антонина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2019