Калинин Маркиян Егорович
мужской, родился 27.10.1912, Браманишки, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads
умер 11.01.1985
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1912
Отец: Калинин Егор
Мать: не указана
Браманишки, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads
Рождение ребёнка
18.07.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Викторова Наталья Агафоновна
Браманишки, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads
Смерть
11.01.1985