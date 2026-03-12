Калинин Маркиян Егорович 27.10.1912 — найти родственников по фамилии на Familio

Калинин Маркиян Егорович

Автор
ТИ
Иванко Т.

мужской, родился 27.10.1912, Браманишки, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads

умер 11.01.1985

Отец
Калинин ЕгорНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1912

Отец: Калинин Егор

Мать: не указана

Браманишки, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads

Рождение ребёнка
18.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Викторова Наталья Агафоновна

Браманишки, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads

Смерть
11.01.1985

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