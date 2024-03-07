Яшихин Герасим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшихин Герасим Федорович

Место рождения

село Ташелка

Дата рождения

Между 1754 и 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1754 и 1812

Отец: Федор Яковлевич

Мать: ?

село Ташелка
Рождение ребёнка
1812

Сын: Яшихин Иван Герасимович

Мать ребёнка: Яшихина Екатерина

село Ташелка
Рождение ребёнка
24.03.1828

Сын: Яшихин Василий Герасимович

Мать ребёнка: Яшихина Екатерина

село Ташелка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яшихина Екатерина

Смерть
Неизвестно
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