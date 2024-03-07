Яшихин Герасим Федорович
Место рождениясело Ташелка
Дата рожденияМежду 1754 и 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Между 1754 и 1812
Отец: Федор Яковлевич
Мать: ?
село Ташелка
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Яшихина Екатерина
село Ташелка
Рождение ребёнка
24.03.1828
Сын: Яшихин Василий Герасимович
Мать ребёнка: Яшихина Екатерина
село Ташелка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яшихина Екатерина
Смерть
Неизвестно