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Елисеев Иван Яковлевич

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.06.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Елисеев ?

Мать: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.09.1934

Дочь: Афонюшкина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Елисеева Фёкла Ефимовна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Елисеев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Елисеева Фёкла Ефимовна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Упоминание
20.07.1941
ВОв, Кошибеево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Фёкла Ефимовна

Смерть
?.06.1943
Причина смерти: без вести пропал, ВОв
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