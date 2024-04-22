Елисеев Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти?.06.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Елисеев ?
Рождение ребёнка
27.09.1934
Дочь: Афонюшкина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Елисеева Фёкла Ефимовна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Елисеева Фёкла Ефимовна
Упоминание
20.07.1941
ВОв, Кошибеево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елисеева Фёкла Ефимовна
Смерть
?.06.1943
Причина смерти: без вести пропал, ВОв