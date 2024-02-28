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Елисеев Алексей Иванович

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1937

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Елисеев Иван Яковлевич

Мать: Елисеева Фёкла Ефимовна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2001
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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