Елисеев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1937
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Елисеев Иван Яковлевич
Мать: Елисеева Фёкла Ефимовна
Рождение ребёнка
10.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2001