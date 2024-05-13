Гамаюнова Арина Егоровна 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГамаюнова Арина Егоровна

Гамаюнова Арина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамаюнов Андрей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Рахманова (Гамаюнова) Фекла Андреевна

Отец ребёнка: Гамаюнов Андрей Петрович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Гамаюнова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Гамаюнов Андрей Петрович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1914

Мы используем куки для улучшения работы сайта.