Гамаюнова Арина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Рахманова (Гамаюнова) Фекла Андреевна
Отец ребёнка: Гамаюнов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Гамаюнова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Гамаюнов Андрей Петрович
Смерть
1914