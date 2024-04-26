Каликин Степан (Стефан) Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1720 и 1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1720 и 1727
Отец: Каликин Фёдор (Феодор)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Каликин Михаил (Михайло) Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1758 и 1763
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: (Каликина) Степанида (Стефанида) Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: (Каликина) Ареша (Арефия) Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Каликин Осип (Иосиф) Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Каликин Кузьма Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно