Каликин Степан (Стефан) Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаликин Степан (Стефан) Фёдорович

Каликин Степан (Стефан) Фёдорович

Место рождения

Морозово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Между 1720 и 1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1720 и 1727

Отец: Каликин Фёдор (Феодор)

Мать: не указана

Морозово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Каликин Михаил (Михайло) Степанович

Мать ребёнка: не указана

Тальменка, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Между 1758 и 1763

Сын: Каликин Егор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Тальменка, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: (Каликина) Степанида (Стефанида) Степановна

Мать ребёнка: не указана

Тальменка, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: (Каликина) Ареша (Арефия) Степановна

Мать ребёнка: не указана

Тальменка, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Каликин Осип (Иосиф) Степанович

Мать ребёнка: не указана

Тальменка, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Каликин Кузьма Степанович

Мать ребёнка: не указана

Тальменка, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.