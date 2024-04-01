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Каликин Михаил (Михайло) Степанович

Место рождения

Тальменка, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Каликин Степан (Стефан) Фёдорович

Мать: не указана

Тальменка, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каликина Дарья Герасимовна

Тальменка, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Каликин Иван (Иоанн) Михайлович

Мать ребёнка: Каликина Дарья Герасимовна

Тальменка, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Каликин Савелий (Сава) Михайлович

Мать ребёнка: Каликина Дарья Герасимовна

Тальменка, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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