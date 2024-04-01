Каликин Михаил (Михайло) Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Каликин Степан (Стефан) Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Каликин Иван (Иоанн) Михайлович
Мать ребёнка: Каликина Дарья Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Каликин Савелий (Сава) Михайлович
Мать ребёнка: Каликина Дарья Герасимовна
Смерть
Неизвестно