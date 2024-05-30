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Дерр Левин

Место рождения

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

21.09.1888

Дата смерти

28.04.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1888

Отец: Дерр Иоханн Конрад

Мать: Дерр (Альберт) Катарина Маргарета

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
22.03.1914

Жена: Doerr Дерр (Рааб) Дороти

Рождение ребёнка
27.11.1919

Дочь: Финк (Doerr Дерр) Гермина "Мини"

Мать ребёнка: Doerr Дерр (Рааб) Дороти

Рождение ребёнка
27.07.1923

Дочь: Уилер (Doerr) Фрида

Мать ребёнка: Doerr Дерр (Рааб) Дороти

Рождение ребёнка
02.05.1933

Сын: Дерр Эдвин Левин

Мать ребёнка: Doerr Дерр (Рааб) Дороти

Смерть
28.04.1973

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