Дерр Левин
Место рождения
Дата рождения21.09.1888
Дата смерти28.04.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1888
Бракосочетание
22.03.1914
Жена: Doerr Дерр (Рааб) Дороти
Рождение ребёнка
27.11.1919
Дочь: Финк (Doerr Дерр) Гермина "Мини"
Мать ребёнка: Doerr Дерр (Рааб) Дороти
Рождение ребёнка
27.07.1923
Дочь: Уилер (Doerr) Фрида
Мать ребёнка: Doerr Дерр (Рааб) Дороти
Рождение ребёнка
02.05.1933
Сын: Дерр Эдвин Левин
Мать ребёнка: Doerr Дерр (Рааб) Дороти
Смерть
28.04.1973