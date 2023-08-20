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Гроссу Татьяна Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1958

Отец: не указан

Мать: Желнерович Неля Иосифовна

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