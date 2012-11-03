Желнерович Неля Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1939
Дата смерти03.11.2012
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1939
Отец: Желнерович Иосиф Казимирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1958
Дочь: Гроссу Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.03.1973
Дочь: Иванова Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Иванов Анатолий Алексеевич
Смерть
03.11.2012