Желнерович Неля Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнерович Неля Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1939

Дата смерти

03.11.2012

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1939

Отец: Желнерович Иосиф Казимирович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1958

Дочь: Гроссу Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.03.1973

Дочь: Иванова Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Иванов Анатолий Алексеевич

Смерть
03.11.2012
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