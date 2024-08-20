Панарина (Попова) Наталья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Панарин Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Панарина) Федосья Федоровна
Отец ребёнка: Панарин Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Панарин Федор Кузьмич
Смерть
Неизвестно