Панарина (Попова) Наталья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанарина (Попова) Наталья Семеновна

Панарина (Попова) Наталья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
1753

Сын: Панарин Иван Федорович

Отец ребёнка: Панарин Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Панарина) Федосья Федоровна

Отец ребёнка: Панарин Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
1765

Сын: Панарин Мирон Федорович

Отец ребёнка: Панарин Федор Кузьмич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.