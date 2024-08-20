Панарин Федор Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Панарин Кузьма Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Панарина (Попова) Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Панарина) Федосья Федоровна
Мать ребёнка: Панарина (Попова) Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Панарина (Попова) Наталья Семеновна
Смерть
Неизвестно