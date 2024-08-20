Панарин Федор Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанарин Федор Кузьмич

Панарин Федор Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Панарин Кузьма Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панарина (Попова) Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Панарин Иван Федорович

Мать ребёнка: Панарина (Попова) Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Панарина) Федосья Федоровна

Мать ребёнка: Панарина (Попова) Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Панарин Мирон Федорович

Мать ребёнка: Панарина (Попова) Наталья Семеновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.