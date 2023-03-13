Туленкова Евдокия Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуленкова Евдокия Максимова

Туленкова Евдокия Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1891

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Туленковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1892

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Туленковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1897

Сын: Туленковъ Георгий

Отец ребёнка: Туленковъ Петръ

Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1899

Сын: Туленковъ Иванъ

Отец ребёнка: Туленковъ Петръ

Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1906

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Туленковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туленковъ Петръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close