Туленкова Евдокия Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.01.1891
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Туленковъ Петръ
Рождение ребёнка
07.09.1892
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Туленковъ Петръ
Рождение ребёнка
26.04.1897
Сын: Туленковъ Георгий
Отец ребёнка: Туленковъ Петръ
Рождение ребёнка
23.06.1899
Сын: Туленковъ Иванъ
Отец ребёнка: Туленковъ Петръ
Рождение ребёнка
20.08.1906
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Туленковъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туленковъ Петръ