Туленковъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Туленковъ Михаилъ
Мать: Туленкова Татьяна
Рождение ребёнка
27.01.1891
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Туленкова Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
07.09.1892
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Туленкова Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
26.04.1897
Сын: Туленковъ Георгий
Мать ребёнка: Туленкова Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
23.06.1899
Сын: Туленковъ Иванъ
Мать ребёнка: Туленкова Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
20.08.1906
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Туленкова Евдокия Максимова
Бракосочетание
Неизвестно