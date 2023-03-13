Туленковъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туленковъ Петръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Туленковъ Михаилъ

Мать: Туленкова Татьяна

Рождение ребёнка
27.01.1891

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Туленкова Евдокия Максимова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1892

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Туленкова Евдокия Максимова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1897

Сын: Туленковъ Георгий

Мать ребёнка: Туленкова Евдокия Максимова

Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1899

Сын: Туленковъ Иванъ

Мать ребёнка: Туленкова Евдокия Максимова

Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1906

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Туленкова Евдокия Максимова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туленкова Евдокия Максимова

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