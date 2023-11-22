Кононов Сергей
Место рожденияСело Красное, Россия
Дата рождения1903
Дата смерти24.03.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Кононов Семён
Село Красное, Россия
Рождение ребёнка
19.02.1932
Дочь: Антипова Татьяна
Мать ребёнка: Кононова Александра
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крутова Лидия
Мать ребёнка: Кононова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Виктор
Мать ребёнка: Кононова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кононова Александра
Смерть
24.03.1944