Кононов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКононов Сергей

Кононов Сергей

Место рождения

Село Красное, Россия

Дата рождения

1903

Дата смерти

24.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Кононов Семён

Мать: не указана

Село Красное, Россия
Рождение ребёнка
19.02.1932

Дочь: Антипова Татьяна

Мать ребёнка: Кононова Александра

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крутова Лидия

Мать ребёнка: Кононова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Виктор

Мать ребёнка: Кононова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Александра

Смерть
24.03.1944
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close