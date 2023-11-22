Кононова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1932

Дочь: Антипова Татьяна

Отец ребёнка: Кононов Сергей

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крутова Лидия

Отец ребёнка: Кононов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Виктор

Отец ребёнка: Кононов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Сергей

Смерть
Неизвестно
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