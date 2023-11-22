Кононова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.02.1932
Дочь: Антипова Татьяна
Отец ребёнка: Кононов Сергей
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крутова Лидия
Отец ребёнка: Кононов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Виктор
Отец ребёнка: Кононов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кононов Сергей
Смерть
Неизвестно