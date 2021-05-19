Семёнова-Девяткова (Дьячкова) Ольга Хрисанфовна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
19.10.1894 ст.
Никольская Глинковская церковь. Поручители по женихе: вологодские мещане Павел Александрович Семёнов-Девятков и Павел Иванович Лихачёв. Поручители по невесте: вологодские купцы Иван Иванович Лихачёв ... Показать все
Рождение ребёнка
29.07.1895 ст.
Рождение ребёнка
12.02.1897 ст.
Дочь: Семёнова-Девяткова Евгения Александровна
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Александрович
Рождение ребёнка
16.01.1899 ст.
Рождение ребёнка
11.11.1900 ст.
Сын: Семёнов-Девятков Павел Александрович
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Александрович
Рождение ребёнка
30.12.1901 ст.
Рождение ребёнка
26.03.1904 ст.
Дочь: Семёнова-Девяткова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Александрович
Рождение ребёнка
20.09.1905 ст.
Дочь: Семёнова-Девяткова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Александрович
Рождение ребёнка
27.07.1908 ст.
Дочь: Семёнова-Девяткова Вера Александровна
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Александрович
Рождение ребёнка
27.07.1908 ст.
Дочь: Семёнова-Девяткова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Александрович
Рождение ребёнка
1910
Рождение ребёнка
25.09.1914 ст.
Дочь: Семёнова-Девяткова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Александрович
Смерть
Неизвестно