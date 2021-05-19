Семёнова-Девяткова (Дьячкова) Ольга Хрисанфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова-Девяткова (Дьячкова) Ольга Хрисанфовна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Дьячков Хрисанф Николаевич

Мать: Дьячкова (Менькова) Евгения Семёновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
19.10.1894 ст.

Муж: Семёнов-Девятков Александр Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Никольская Глинковская церковь. Поручители по женихе: вологодские мещане Павел Александрович Семёнов-Девятков и Павел Иванович Лихачёв. Поручители по невесте: вологодские купцы Иван Иванович Лихачёв ... Показать все
Рождение ребёнка
29.07.1895 ст.

Сын: Семёнов-Девятков Александр Александрович

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.02.1897 ст.

Дочь: Семёнова-Девяткова Евгения Александровна

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.01.1899 ст.

Сын: Семёнов-Девятков Николай Александрович

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.11.1900 ст.

Сын: Семёнов-Девятков Павел Александрович

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.12.1901 ст.

Сын: Семёнов-Девятков Василий Александрович

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.03.1904 ст.

Дочь: Семёнова-Девяткова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.09.1905 ст.

Дочь: Семёнова-Девяткова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.07.1908 ст.

Дочь: Семёнова-Девяткова Вера Александровна

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.07.1908 ст.

Дочь: Семёнова-Девяткова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Семёнов-Девятков Георгий Александрович

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.09.1914 ст.

Дочь: Семёнова-Девяткова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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