Мартынов Николай Селантьевич/Селиверстович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Николай Селантьевич/Селиверстович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова (Ефремова) Наталья Домиановна (Дементьевна)

Рождение ребёнка
21.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартынова (Ефремова) Наталья Домиановна (Дементьевна)

Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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