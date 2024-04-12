Меншутина (Некрасова) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.08.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1851
Отец: Некрасов Иван Васильев
Рождение ребёнка
13.08.1882
Сын: Меншутин Александр Иванович
Отец ребёнка: Меншутин Иван Петрович
Рождение ребёнка
06.10.1882
Отец ребёнка: Меншутин Иван Петрович
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1885
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Меншутин Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно