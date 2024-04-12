Меншутина (Некрасова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меншутина (Некрасова) Наталья Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

23.08.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1851

Отец: Некрасов Иван Васильев

Мать: Некрасова Надежда Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.08.1882

Сын: Меншутин Александр Иванович

Отец ребёнка: Меншутин Иван Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.10.1882

Сын: Меншутин Иван Иванович

Отец ребёнка: Меншутин Иван Петрович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1885

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Меншутин Иван Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меншутин Иван Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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