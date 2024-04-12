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Меншутин Иван Петрович

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.08.1882

Сын: Меншутин Александр Иванович

Мать ребёнка: Меншутина Наталья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.10.1882

Сын: Меншутин Иван Иванович

Мать ребёнка: Меншутина Наталья Ивановна

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1885

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Меншутина Наталья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меншутина Наталья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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