Меншутин Иван Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1882
Сын: Меншутин Александр Иванович
Мать ребёнка: Меншутина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
06.10.1882
Мать ребёнка: Меншутина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
01.07.1885
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Меншутина Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно