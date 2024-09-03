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Скегин Григорий Александрович

Место рождения

Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Скегин Александр

Мать: Софья Григорьевна

Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Еленская) Елена Михайловна

Призыв на военную службу
1939
Финская кампания
Рождение ребёнка
05.04.1939

Дочь: Слонина (Скегина) Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: (Еленская) Елена Михайловна

Призыв на военную службу
?.06.1941
Москва, город федерального значения Москва
ПАРМ-1 14 6 ВА СЗФ; подвижная авиационная ремонтная база 53 6 воздушной армии, 15 воздушной армии, 2 воздушной армии
Военная награда
09.08.1943
Орден Красной Звезды
Военная награда
29.05.1945
Орден Красной Звезды
Смерть
Неизвестно

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