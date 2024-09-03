Скегин Григорий Александрович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Скегин Александр
Мать: Софья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Призыв на военную службу
1939
Финская кампания
Рождение ребёнка
05.04.1939
Дочь: Слонина (Скегина) Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: (Еленская) Елена Михайловна
Призыв на военную службу
?.06.1941
Москва, город федерального значения Москва
ПАРМ-1 14 6 ВА СЗФ; подвижная авиационная ремонтная база 53 6 воздушной армии, 15 воздушной армии, 2 воздушной армии
Военная награда
09.08.1943
Орден Красной Звезды
Военная награда
29.05.1945
Орден Красной Звезды
Смерть
Неизвестно