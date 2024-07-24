Тарабашин Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарабашин Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарабашина Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
28.11.1979

Сын: Тарабашин Роман Александрович

Мать ребёнка: Тарабашина Светлана Николаевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
19.04.1986

Дочь: Тарабашина Алина Александрова

Мать ребёнка: Тарабашина Светлана Николаевна

Тверь, город Тверь, Тверская область

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