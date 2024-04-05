(Malaszek) Virginia
Место рожденияPennsylvania, USA
Дата рожденияОколо 1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937
Отец: Małaszek Aleksander
Pennsylvania, USA
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1940
1908 Wayne, Erie, Millcreek, Erie, Pennsylvania, USA
Место жительства
01.04.1950
725 19th Street, Erie, Erie, Pennsylvania, United States
Смерть
Неизвестно