Małaszek Aleksander 23.03.1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Małaszek Aleksander

Место рождения

Małaszek/Długosiodło akt 94/1894

Дата рождения

23.03.1894

Дата смерти

05.10.1953

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1854 г.р.

Жена

1896 г.р.

Дети

Около 1917 г.р.
1918 г.р.
Около 1920 г.р.
1921 г.р.
Около 1923 г.р.
Около 1927 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1894

Отец: Małaszek Stanisław

Мать: Małaszek (Gołembiewska/Gołębiewska) Anastazja Gołębiewska/

Małaszek/Długosiodło akt 94/1894
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Veronik Malaszek) Michalene

Иммиграция
1908
Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: (Malaszek) Helen

Мать ребёнка: (Veronik Malaszek) Michalene

Pennsylvania, USA
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Stucka (Malaszek) Ann R.

Мать ребёнка: (Veronik Malaszek) Michalene

Pennsylvania, USA
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: (Malaszek) Theresa

Мать ребёнка: (Veronik Malaszek) Michalene

Pennsylvania, United States
Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Malaszek) Sophie

Мать ребёнка: (Veronik Malaszek) Michalene

Pennsylvania, USA
Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: (Malaszek) Harriet

Мать ребёнка: (Veronik Malaszek) Michalene

Pennsylvania, USA
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: (Malaszek) Florence

Мать ребёнка: (Veronik Malaszek) Michalene

Pennsylvania, USA
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: (Malaszek) Irene

Мать ребёнка: (Veronik Malaszek) Michalene

Pennsylvania, USA
Рождение ребёнка
15.03.1929

Сын: Malaszek Leonard Edward

Мать ребёнка: (Veronik Malaszek) Michalene

Erie, Erie, Pennsylvania, United States
Место жительства
1930
Erie, Erie, Pennsylvania, USA
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Malaszek Edwin

Мать ребёнка: (Veronik Malaszek) Michalene

Pennsylvania, USA
Рождение ребёнка
Около 1934

Дочь: (Malaszek) Alexandra

Мать ребёнка: (Veronik Malaszek) Michalene

Pennsylvania, United States
Место жительства
1935
Same Place - 1908 Wayne, Erie, Millcreek, Erie, Pennsylvania, USA
Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: (Malaszek) Stella

Мать ребёнка: (Veronik Malaszek) Michalene

Pennsylvania, USA
Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: (Malaszek) Virginia

Мать ребёнка: (Veronik Malaszek) Michalene

Pennsylvania, USA
Место жительства
1940
1908 Wayne, Erie, Millcreek, Erie, Pennsylvania, USA
Рождение ребёнка
Около 1944

Сын: Malaszek Richard

Мать ребёнка: (Veronik Malaszek) Michalene

Pennsylvania, United States
Место жительства
01.04.1950
725 19th Street, Erie, Erie, Pennsylvania, United States
Смерть
05.10.1953
Erie, Erie, Pennsylvania, United States

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