Małaszek Aleksander
Место рожденияMałaszek/Długosiodło akt 94/1894
Дата рождения23.03.1894
Дата смерти05.10.1953
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: (Malaszek) Helen
Мать ребёнка: (Veronik Malaszek) Michalene
Дочь: Stucka (Malaszek) Ann R.
Мать ребёнка: (Veronik Malaszek) Michalene
Дочь: (Malaszek) Theresa
Мать ребёнка: (Veronik Malaszek) Michalene
Дочь: (Malaszek) Sophie
Мать ребёнка: (Veronik Malaszek) Michalene
Дочь: (Malaszek) Harriet
Мать ребёнка: (Veronik Malaszek) Michalene
Дочь: (Malaszek) Florence
Мать ребёнка: (Veronik Malaszek) Michalene
Дочь: (Malaszek) Irene
Мать ребёнка: (Veronik Malaszek) Michalene
Мать ребёнка: (Veronik Malaszek) Michalene
Сын: Malaszek Edwin
Мать ребёнка: (Veronik Malaszek) Michalene
Дочь: (Malaszek) Alexandra
Мать ребёнка: (Veronik Malaszek) Michalene
Дочь: (Malaszek) Stella
Мать ребёнка: (Veronik Malaszek) Michalene
Дочь: (Malaszek) Virginia
Мать ребёнка: (Veronik Malaszek) Michalene
Сын: Malaszek Richard
Мать ребёнка: (Veronik Malaszek) Michalene