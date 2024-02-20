Фурсов Лаврентий Иванович
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения06.08.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Фурсов Иван Анисимович
Дочь: Елена Лаврентьевна
Мать ребёнка: Фурсова Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Фурсова Мария Иосифовна
Сын: Фурсов Василий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Фурсова Мария Иосифовна
Сын: Фурсов Павел Лаврентьевич
Мать ребёнка: Фурсова Мария Иосифовна
Сын: Фурсов Никита Лаврентьевич
Мать ребёнка: Фурсова Мария Иосифовна
Дочь: Мария Лаврентьевна
Мать ребёнка: Фурсова Мария Иосифовна
Дочь: Дарья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Фурсова Мария Иосифовна
Сын: Фурсов Федор Лаврентьевич
Мать ребёнка: Фурсова Мария Иосифовна
Сын: Фурсов Андрей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Фурсова Мария Иосифовна
Дочь: Марина Лаврентьевна
Мать ребёнка: Фурсова Мария Иосифовна
Сын: Фурсов Митрофан Лаврентьевич
Мать ребёнка: Фурсова Мария Иосифовна
Жена: Фурсова Мария Иосифовна