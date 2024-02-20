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Фурсов Никита Лаврентьевич

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

31.03.1902

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

Жена

Около 1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1902

Отец: Фурсов Лаврентий Иванович

Мать: Фурсова Мария Иосифовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Никитична

Смерть
?.03.1943
ВОВ без вести пропал
ЦАМО РФ , Ф - 58-977522-298
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