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Фурсов Иван Анисимович

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фурсов Анисим (Онисим) Васильевич

Мать: Фурсов ?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Петина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1868

Сын: Фурсов Никита Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
16.10.1871

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
06.08.1873

Сын: Фурсов Лаврентий Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
?.02.1876

Сын: Фурсов Семен Иванович (Солдат)

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1878

Дочь: Фурсова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1882

Дочь: Ускова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1885

Дочь: Овсянникова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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