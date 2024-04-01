Лоскутова Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Елена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1872

Сын: Лоскутов Никита Федоров

Отец ребёнка: Лоскутов Федор Стефанов

Рождение ребёнка
02.01.1875

Дочь: Сигклитикия Федорова

Отец ребёнка: Лоскутов Федор Стефанов

Рождение ребёнка
20.02.1877

Сын: Лоскутов Тимофей Федоров

Отец ребёнка: Лоскутов Федор Стефанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Федор Стефанов

Смерть
Неизвестно
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