Лоскутова Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1872
Отец ребёнка: Лоскутов Федор Стефанов
Рождение ребёнка
02.01.1875
Дочь: Сигклитикия Федорова
Отец ребёнка: Лоскутов Федор Стефанов
Рождение ребёнка
20.02.1877
Отец ребёнка: Лоскутов Федор Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно