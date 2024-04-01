Лоскутов Федор Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ласкутов Стефан Крест. Д. Гагарий Мыс
Рождение ребёнка
01.04.1872
Мать ребёнка: Лоскутова Елена Иванова
Рождение ребёнка
02.01.1875
Дочь: Сигклитикия Федорова
Мать ребёнка: Лоскутова Елена Иванова
Рождение ребёнка
20.02.1877
Мать ребёнка: Лоскутова Елена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лоскутова Елена Иванова
Смерть
Неизвестно