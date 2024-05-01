Казила Филипп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг. и 1789 г.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1779
Жена: Казила Анна Фёдоровна
Исходя из известных дат рождения детей.
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: (Казила) Пелагея Филипповна
Мать ребёнка: Казила Анна Фёдоровна
Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг. и 1789 г.
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Казила Стефан (Степан) Филиппович
Мать ребёнка: Казила Анна Фёдоровна
Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг. и 1789 г.
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: (Казила) Фотимия Филипповна
Мать ребёнка: Казила Анна Фёдоровна
Исходя из даты рождения известного ребёнка.
Рождение ребёнка
12.01.1787 ст.
Дочь: (Казила) Татьяна Филипповна
Мать ребёнка: Казила Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.09.1788 ст.
Сын: Казила Корнилий (Корней) Филиппович
Мать ребёнка: Казила Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.08.1791 ст.
Сын: Казила Евстихей Филиппович
Мать ребёнка: Казила Анна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно