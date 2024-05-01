(Казила) Фотимия Филипповна Около 1785 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Казила) Фотимия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1746 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1785

Отец: Казила Филипп Иванович

Мать: Казила Анна Фёдоровна

Исходя из даты рождения известного ребёнка.
Рождение ребёнка
16.11.1805 ст.

Сын: Казила Матвей ...

Отец ребёнка: не указан

Очкино, Сумська область
На момент рождения мына Матвея его жена указана, как вдовствующая дочь Филиппа Иоаннова сына Казилы.
Смерть
Неизвестно

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