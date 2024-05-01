(Казила) Фотимия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1785
Отец: Казила Филипп Иванович
Мать: Казила Анна Фёдоровна
Исходя из даты рождения известного ребёнка.
Рождение ребёнка
16.11.1805 ст.
Сын: Казила Матвей ...
Отец ребёнка: не указан
Очкино, Сумська область
На момент рождения мына Матвея его жена указана, как вдовствующая дочь Филиппа Иоаннова сына Казилы.
Смерть
Неизвестно