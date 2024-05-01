Казила Анна Фёдоровна Около 1746 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКазила Анна Фёдоровна

Казила Анна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг. и 1789 г.
Место жительства
Неизвестно
Очкино, Сумська область
Бракосочетание
До 1779

Муж: Казила Филипп Иванович

Исходя из известных дат рождения детей.
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: (Казила) Пелагея Филипповна

Отец ребёнка: Казила Филипп Иванович

Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг. и 1789 г.
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Казила Стефан (Степан) Филиппович

Отец ребёнка: Казила Филипп Иванович

Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг. и 1789 г.
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: (Казила) Фотимия Филипповна

Отец ребёнка: Казила Филипп Иванович

Исходя из даты рождения известного ребёнка.
Рождение ребёнка
12.01.1787 ст.

Дочь: (Казила) Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Казила Филипп Иванович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
13.09.1788 ст.

Сын: Казила Корнилий (Корней) Филиппович

Отец ребёнка: Казила Филипп Иванович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
24.08.1791 ст.

Сын: Казила Евстихей Филиппович

Отец ребёнка: Казила Филипп Иванович

Очкино, Сумська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.