Казила Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг. и 1789 г.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1779
Исходя из известных дат рождения детей.
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: (Казила) Пелагея Филипповна
Отец ребёнка: Казила Филипп Иванович
Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг. и 1789 г.
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Казила Стефан (Степан) Филиппович
Отец ребёнка: Казила Филипп Иванович
Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг. и 1789 г.
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: (Казила) Фотимия Филипповна
Отец ребёнка: Казила Филипп Иванович
Исходя из даты рождения известного ребёнка.
Рождение ребёнка
12.01.1787 ст.
Дочь: (Казила) Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Казила Филипп Иванович
Рождение ребёнка
13.09.1788 ст.
Сын: Казила Корнилий (Корней) Филиппович
Отец ребёнка: Казила Филипп Иванович
Рождение ребёнка
24.08.1791 ст.
Сын: Казила Евстихей Филиппович
Отец ребёнка: Казила Филипп Иванович
Смерть
Неизвестно