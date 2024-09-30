Ряттё Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения20.11.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1889
Бракосочетание
06.10.1918
Рождение ребёнка
08.11.1924
Дочь: (Ряттё) Сайма Ивановна
Мать ребёнка: Ряттё (Хеймонен) Елена Иосифовна
Рождение ребёнка
03.03.1931
Мать ребёнка: Ряттё (Хеймонен) Елена Иосифовна
Рождение ребёнка
15.08.1935
Дочь: (Ряттё) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Ряттё (Хеймонен) Елена Иосифовна
Смерть
Неизвестно