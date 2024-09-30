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Ряттё Иван Матвеевич

Место рождения

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

20.11.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1889

Отец: Ряттё Матвей Иванович

Мать: Ряттё (Райккерус) Анна Мария Андреевна

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
06.10.1918

Жена: Ряттё (Хеймонен) Елена Иосифовна

Рождение ребёнка
08.11.1924

Дочь: (Ряттё) Сайма Ивановна

Мать ребёнка: Ряттё (Хеймонен) Елена Иосифовна

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1931

Сын: Ряттё Николай Иванович

Мать ребёнка: Ряттё (Хеймонен) Елена Иосифовна

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1935

Дочь: (Ряттё) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Ряттё (Хеймонен) Елена Иосифовна

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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