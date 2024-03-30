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Николаев Владимир Николаевич

Место рождения

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.11.1960

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева (Зинина) Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева (Зинина) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
23.06.1984

Дочь: Николаева Елена Владимировна

Мать ребёнка: Николаева (Зинина) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
12.09.1987

Дочь: Николаева Екатерина Влдаимировна

Мать ребёнка: Николаева (Зинина) Галина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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