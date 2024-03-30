Николаев Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.11.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1984
Дочь: Николаева Елена Владимировна
Мать ребёнка: Николаева (Зинина) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
12.09.1987
Дочь: Николаева Екатерина Влдаимировна
Мать ребёнка: Николаева (Зинина) Галина Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург