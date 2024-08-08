Пушкарева Матрона (внебрачная) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева Матрона (внебрачная)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Епимах (внебрачный)

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Пушкарев Еремей Епимахович

Отец ребёнка: Пушкарев Епимах (внебрачный)

Шахрово, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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