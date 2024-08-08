Пушкарев Епимах (внебрачный)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Пушкарев Еремей Епимахович
Мать ребёнка: Пушкарева Матрона (внебрачная)
Шахрово, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно