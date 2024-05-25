Панина Анания Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина Анания Петровна

Место рождения

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Панин Аксен Кириллович

Отец ребёнка: Панин Кирилл Иванович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Панин Петр Кириллович

Отец ребёнка: Панин Кирилл Иванович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Панин Федор Кириллович

Отец ребёнка: Панин Кирилл Иванович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Панина Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Панин Кирилл Иванович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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