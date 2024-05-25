Панина Анания Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1871
Отец ребёнка: Панин Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
Около 1878
Отец ребёнка: Панин Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
Около 1884
Отец ребёнка: Панин Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Панина Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Панин Кирилл Иванович
Смерть
Неизвестно