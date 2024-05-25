Панин Кирилл Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панин Кирилл Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Панин Аксен Кириллович

Мать ребёнка: Панина Анания Петровна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Панин Петр Кириллович

Мать ребёнка: Панина Анания Петровна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Панин Федор Кириллович

Мать ребёнка: Панина Анания Петровна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Панина Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Панина Анания Петровна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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