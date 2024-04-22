Юринова (Жгун) Евдокия Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юринова (Жгун) Евдокия Демидовна

Место рождения

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1896 ст.

Сын: Юринов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Юринов Василий Никифорович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.08.1899 ст.

Дочь: Юринова Фёкла Васильевна

Отец ребёнка: Юринов Василий Никифорович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.02.1902 ст.

Дочь: Юринова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Юринов Василий Никифорович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.07.1903 ст.

Дочь: Юринова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Юринов Василий Никифорович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.07.1904 ст.

Дочь: Юринова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Юринов Василий Никифорович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1908 ст.

Сын: Юринов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Юринов Василий Никифорович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юринов Василий Никифорович

Смерть
Неизвестно
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